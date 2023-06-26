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لبنان

جعجع: أدعو مكوّنات الحكومة لوضع خطة جلية لعودة النازحين السوريين

Lebanon 24
26-06-2023 | 06:08
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "على أثر ما سُرِّبَ عن ايجابية أجواء زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى دمشق، والذي تبلّغ من وزير الداخليّة السوري استعداد الجانب السوري تلبية ما يطلبه اللبنانيّون في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، أضحى لزامًا على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام".
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وأضاف: "إنّ أيّ تأخير من قبل هذه الحكومة في هذا الخصوص، لن يكون مبرَّرًا وبالتالي سيُعتَبَرُ بمثابة تواطؤ لجهة محاولة توطين اللاجئين السوريين في لبنان".
وختم: "أدعو إلى وجوب تحمّل القوى التي تتشكّل منها الحكومة الحالية ولا سيما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مسؤوليّاتها ووضع خطة جليّة لعودة هؤلاء النازحين بأسرع وقت ممكن".
 
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