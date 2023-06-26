بيانٌ عاجل.. "حزب الله" يُسقط مُسيرة إسرائيلية في الجنوب

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، إسقاط مُسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية.

ولم يذكر بيان "الإعلام الحربي" التابع للحزب أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة.