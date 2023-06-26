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لبنان

بيانٌ عاجل.. "حزب الله" يُسقط مُسيرة إسرائيلية في الجنوب

Lebanon 24
26-06-2023 | 06:27
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، إسقاط مُسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية.
 
ولم يذكر بيان "الإعلام الحربي" التابع للحزب أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة. 
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