جنون اضاحي العيد.. هكذا أصبحت الاسعار

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المؤكد انّ غالبية الاسر في لبنان قد تخلت الى حد كبير عن أحد اهم العادات والاعراف الدينية المرتبطة بعيد الاضحى المبارك الذي يحل هذه السنة وسط ضائقة مالية خانقة على كثيرين، وهي عادة نحر الاضاحي. فالاسعار الجنونية في الاسواق المحلية باتت تشكل عائقا كبيرا امام نحر الاضاحي وتوزيع اللحوم كما جرت العادة.وتتراوح الاسعار لهذا العام بين 5 و 6 دولارات للكيلو الواحد، أي انّ الخروف الذي يزن حوالي 50 كلغ قد يتراوح سعره بين 270 و 300 دولار اميركي. وهو رقم مرتفع جدا مقارنة باسعار الاضاحي قبل 5 سنوات، حيث كان سعر الخروف لا يتجاوز الـ 500 الى 600 الف ليرة لبنانية.