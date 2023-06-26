Advertisement

لبنان

جنون اضاحي العيد.. هكذا أصبحت الاسعار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-06-2023 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1081529-638233830937512533.PNG
Doc-P-1081529-638233830937512533.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
المؤكد انّ غالبية الاسر في لبنان قد تخلت الى حد كبير عن أحد اهم العادات والاعراف الدينية المرتبطة بعيد الاضحى المبارك الذي يحل هذه السنة وسط ضائقة مالية خانقة على كثيرين، وهي عادة نحر الاضاحي. فالاسعار الجنونية في الاسواق المحلية باتت تشكل عائقا كبيرا امام نحر الاضاحي وتوزيع اللحوم كما جرت العادة.
Advertisement

وتتراوح الاسعار لهذا العام بين 5  و 6 دولارات للكيلو الواحد، أي انّ الخروف الذي يزن حوالي 50 كلغ قد يتراوح سعره بين 270 و 300 دولار اميركي. وهو رقم مرتفع جدا مقارنة باسعار الاضاحي قبل 5 سنوات، حيث كان سعر  الخروف  لا يتجاوز الـ 500 الى 600 الف ليرة لبنانية.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:56 | 2023-06-26
16:12 | 2023-06-26
15:54 | 2023-06-26
15:48 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website