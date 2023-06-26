شيخ العقل إتصل بالنائب جنبلاط مباركاً: نقف الى جانبكم في تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية

Advertisement

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، مباركاً له تزكيته لموقع القيادة الحزبية ومهنئاً اياه على "الثقة العارمة التي تحمله مسؤولية الإرث التاريخي والوطني الكبير"، كما هنأه على نجاح المؤتمر العام للحزب، متمنياً له ولمجلس القيادة المنتخَب التوفيق في خدمة الوطن والانسان.واذ أكد الشيخ ابي المنى "الوقوف الدائم الى جانبه في تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية"، أكد كذلك "الدور التاريخي الكبير الذي قام به والده الزعيم وليد جنبلاط والذي سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال ومصدر إلهام وقوة لأبناء الجبل والوطن".