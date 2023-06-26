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لبنان

برّي هنّأ بالاضحى وأعلن اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بالعيد

Lebanon 24
26-06-2023 | 06:38
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 توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد الاضحى المبارك، بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة،  متمنيا لحجاج بيت الله الحرام "حجا مبرورا وسعيا مشكورا، معلنا إعتذاره عن "عدم تقبل التهاني بالعيد بسبب الوضع الراهن في لبنان".
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وللمناسبة أيضا، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب التونسي إبراهيم بو دربالة. 
 
على صعيد آخر، إستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مع وفد من مجلس أمناء صالون "محمد رضا الحاج الثقافي"، الذي شكر للرئيس إحتضانه الحفل التكريمي الذي أقامه للقاضي عويدات برعاية مفتي الجمهورية الشيخ  عبد اللطيف دريان ممثلا برئيس المحاكم الشرعية الشيخ الدكتور محمد عساف.
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