المكاري سلّم إذاعة لبنان جائزة التميّز الإعلامي عن فئة الاعلام البيئي

سلّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إذاعة لبنان درع "جائزة التميّز الإعلامي" عن فئة الإعلام البيئي في مسابقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن العام 2023.

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وقد تسلّم الجائزة مدير الإذاعة محمد غريب ومعدة ومقدمة البرنامج، رئيسة دائرة البرامج المنوعة والتمثيلية الفائزة ندى قوتلي، والمخرج طوني موراني ومديرة البرامج ريتا نجيم .

كما سلّم الوزير المكاري، "جائزة التميّز الإعلامي العربي 2023" من جامعة الدول العربية في دورتها السابعة عن فئة "أفضل فيلم وثائقي" عن موضوع الاعلام البيئي للاعلامية والمخرجة المنفذة زلفا عساف عن فيلم "أباطرة الصهاريج".

إشارة إلى أن وزير الاعلام تسلم الجائزتين على هامش انعقاد مجلس وزراء الاعلام العرب في 20 حزيران الحالي في المغرب.