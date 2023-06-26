ختم مؤسسة لتكرير المياه في المروانية بالشمع الاحمر

أمر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بإقفال مؤسسة لتكرير المياه لصاحبها م . ح في بلدة المروانية الزهراني بالشمع الاحمر، بعدما تبين بالفحوص المخبرية ان المياه غير صالحة للشرب. (الوكالة الوطنية)

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