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لبنان

ختم مؤسسة لتكرير المياه في المروانية بالشمع الاحمر

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:05
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أمر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بإقفال مؤسسة لتكرير المياه لصاحبها م . ح في بلدة المروانية الزهراني بالشمع الاحمر، بعدما تبين بالفحوص المخبرية ان المياه  غير صالحة للشرب. (الوكالة الوطنية)
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