لجنة التربية ناقشت اقتراحا بتعديل أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرراللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : أشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي، انطوان حبشي، علي خريس، اسامة سعد، عدنان طرابلسي، وطه ناجي.كما حضر الجلسة المدير العام للتربية ورئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات عماد الاشقر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأسامة ارناؤوط، رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله يرافقه محمد المولى وعباس دياب وعلي الجوني، ممثلو اتحاد المدارس الخاصة محمد سماحة(المصطفى)، السيدة سهير زين (المقاصد)، نانسي سعيد وهلا مرعب (المدارس الكاثوليكية) والمحامي مروان دكاش.وتم في خلال اللجنة مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية، حول اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل.اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حسن مراد:" اجتمعنا اليوم في لجنة التربية، في حضور المدير العام للتربية والمدير العام لصندوق التعويضات في الوزارة. وناقشنا اقتراح القانون المقدم من الزميل علي حسن خليل حول صندوق التعويضات وآلية تمويله اي تعديل احكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي في البلد".وأضاف:"استمعنا لملاحظات الحاضرين حول التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية والتي شكلتها لجنة التربية حول الموضوع. واستعرضنا وجهات النظر المختلفة، وبناء عليه ناقشنا مواد القانون المقترحة واتفقنا جميعا على بعض التعديلات. وبعد اتمامها سندعو الى جلسة خاصة لمناقشة التعديلات من أجل إقرار القانون وتمويله الى الهيئة العامة".وتابع :"اضافة الى ذلك، استعرضنا في اللجنة الطريقة التي تمت فيها الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وبغض النظر عما حصل والطريقة والملاحظات عليها الا انه نطلب من الحكومة التأكيد على ان الشهادة الثانوية لن يتم الغاءها نظرا لحالة التخبط التي يمر بها الطلاب اليوم".