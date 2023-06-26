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لبنان

القاضية عون: للأسف يستمر بث الكذب بقصد الأذى

Lebanon 24
26-06-2023 | 08:15
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قالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "للاسف يستمر الهجوم علي وبث الكذب بقصد الاذى. واخر بدعة اختراع واقعة مختلقة تماما وغير صحيحة يزعم اصحابها بأنني أوقفت امرأة على الرغم من ان زوجها العوني عنفها".
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وأضافت: "بعد السؤال والتدقيق، تبين ان هذه المرأة لم يتم توقيفها مطلقا وان موضوع التعنيف لم يكن باشارتي، مع العلم ان هذه أمور غالبا ما يتعذر اثباتها عند عدم وجود تقرير طبي. فضلا عن أنه  تبين ان المرأة المشار اليها  هي التي ارتكبت جرم خطف الاولاد وحرمانهم من مشاهدة والدهم لهم ومن المدرسة مدة شهرين ولا زالت. فرجاء احتراما للحقيقة ولخصوصية هذه الأمور، قليل من الصدق". (الوكالة الوطنية)
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