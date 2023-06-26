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لبنان

في طرابلس... تحرّش بقاصر وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
26-06-2023 | 08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ر.ع" أقدم فجر اليوم على التحرش بفتاة قاصر لا يتعدى عمرها الـ10 اعوام وذلك في محلة سوق الدهب - طرابلس، حيث شاهده اهالي المنطقة ليتم القاء القبض عليه وتسليمه لاحقاً الى الفصيلة المعنية.
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وبحسب ما افادت المصادر فإن ذوي الفتاة قاموا بالادعاء على المتحرش لدى الفصيلة.
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