في طرابلس... تحرّش بقاصر وهذا ما حلّ به!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ر.ع" أقدم فجر اليوم على التحرش بفتاة قاصر لا يتعدى عمرها الـ10 اعوام وذلك في محلة سوق الدهب - طرابلس، حيث شاهده اهالي المنطقة ليتم القاء القبض عليه وتسليمه لاحقاً الى الفصيلة المعنية.وبحسب ما افادت المصادر فإن ذوي الفتاة قاموا بالادعاء على المتحرش لدى الفصيلة.