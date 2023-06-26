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لبنان

بيرم تسهيلات قانونية لأي مؤسسة توظف لديها اشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
26-06-2023 | 08:49
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أقام مركز "الامداد للرعاية والتأهيل" في النبطية احتفالا بانتهاء العام الدراسي لطلابه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعنوان "إرادة تصنع العيد"، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم.
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وفي كلمة له، قال بيرم: "نعمل لنؤسس ولنغير النمط الذي كان سائدا في لبنان، ان الاساس هو للانسان وليس للمادة. فلبنان اسس على اساس الخدمة والمادة، ولم يؤسس على اساس المواطنة.
 
واضاف: "كوزير عمل يهمني توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعلن كوزير عمل ان أي مؤسسة توظف لديها ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة سأقدم لها تسهيلات قانونية في كل معاملاتها تشجيعا لتوظيف هؤلاء، من اجل إعطاء إشارة في مجتمعنا اننا نحترم الانسان وهو الاولوية".
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