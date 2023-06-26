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لبنان

الخطيب هنأ بعيد الأضحى ويلقي خطبة العيد في مسجد لبايا - البقاع الغربي الخميس

Lebanon 24
26-06-2023 | 09:05
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 هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، المسلمين واللبنانيين بعيد الأضحى المبارك سائلاً" الباري عز وجل ان يعيده على الأمة العربية والإسلامية وشعوبها بالخير والسلام، وان يحفظ لبنان و بلادنا من كل شر، وان يتقبل طاعات واعمال حجاج بيت الله الحرام ويعيدهم سالمين الى اوطانهم". 
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ويؤدي الشيخ الخطيب صلاة عيد الاضحى المبارك ويلقي خطبة العيد في مسجد لبايا _ البقاع الغربي عند الساعة الثامنة من صبيحة يوم الخميس المقبل الموافق 29 الجاري. ويعتذر عن عدم  تقبل التهاني نظراً إلى الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان وتعيشها المنطقة.
 
من جهة ثانية، استقبل العلامة الخطيب في مقر المجلس ظهر اليوم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مع وفد من مجلس أمناء صالون "محمد رضا الحاج الثقافي" هنأه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
واستقبل  السيد يونس صبرا الذي قدم له نسخة من كتاب اعده تحت عنوان "القران الكريم وعلى هامشه ادعية للامام علي بن ابي طالب. (الوكالة الوطنية)
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