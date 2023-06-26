أبي رميا يُهنّئ تيمور جنبلاط: لكتابة تاريخ جديد معاً

اتصل النائب سيمون ابي رميا اليوم، برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، وتمنّى له التوفيق بمهامه الجديدة، آملا "كتابة تاريخ جديد معاً للبنان على مستوى طموحات الاجيال الشابة التي تحلم بوطن خالٍ من الفساد ، ومحصّن من اي تدخّل خارجي بأمورنا الداخلية والعيش الحقيقي لوحدتنا الوطنية وقيام الدولة المدنية المرتجاة". (الوكالة الوطنية)

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