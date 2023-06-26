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لبنان

وزير الدفاع التقى هاشم ووفدا من منظمات الأمم المتحدة

Lebanon 24
26-06-2023 | 09:19
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة اليوم، مدير التنسيق في مكتب المنسق الأممي الخاص بلبنان علاء عبد العزيز مع وفد من منظمات الأمم المتحدة.
 
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وتم البحث وفق بيان المكتب الاعلامي للوزير سليم، في مجالات التعاون وفق "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023" الذي كان قد وقعه لبنان، وهو الأداة الأكثر أهمية من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية وتنفيذ رزمة شاملة من الإصلاحات بما يتوافق مع حاجات الناس.
 
وقد استوضح الوفد، وزير الدفاع عن اولويات وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها وما يمكن تقديمه من اقتراحات بطريقة منسقة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
 
 
بدوره، نوه الوزير سليم "بالتعاون الدائم والوثيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة خصوصا تلك التي تتعاون مباشرة مع وزارة الدفاع الوطني في الأمور التي تعني المؤسسة العسكرية". 
 
وأكد سليم "الإلتزام بمقتضيات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خدمة للإستراتيجية الوطنية".
 
والتقى وزير الدفاع النائب قاسم هاشم، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد.
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