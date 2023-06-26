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لبنان

"الروسي" بقبضة الجيش في البقاع.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-06-2023 | 09:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ قوة من مخابرات الجيش داهمت منازل مطلوبين في بلدة بريتال وتمكنت من توقيف السوري م.ع الملقب بـ"الروسي" بجرم مخدرات.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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