حملة أمن الدّولة مستمرّة على عيادات التجميل المخالفة

جالت دوريّة من أمن الدّولة في عددٍ من عيادات التجميل في النبطيّة، وختمت بعضها بالشمع الأحمر لعدم استيفائها الشروط الصحّيّة والطبّيّة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement