Advertisement

لبنان

حملة أمن الدّولة مستمرّة على عيادات التجميل المخالفة

Lebanon 24
26-06-2023 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1081582-638233943038857756.jpg
Doc-P-1081582-638233943038857756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جالت دوريّة من أمن الدّولة في عددٍ من عيادات التجميل في النبطيّة، وختمت بعضها بالشمع الأحمر لعدم استيفائها الشروط الصحّيّة والطبّيّة. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في منطقة لبنانية.. "أمن الدولة" تُقفل معملاً للألبان والأجبان
lebanon 24
27/06/2023 04:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر السياحة.. وزيرٌ يعلن كم سيدخل لبنان هذا الصيف من دولارات!
lebanon 24
27/06/2023 04:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالدولار.. هكذا ستُصبح أسعار الإنترنت في لبنان قريباً
lebanon 24
27/06/2023 04:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
27/06/2023 04:06:11 Lebanon 24 Lebanon 24

أمن الدولة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:56 | 2023-06-26
16:12 | 2023-06-26
15:54 | 2023-06-26
15:48 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website