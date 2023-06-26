جعجع اتصل بتيمور جنبلاط مُهنّئاً: نأمل تعزيز التعاون بين الحزبين

هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في اتّصال هاتفيّ ، النائب تيمور جنبلاط لانتخابه رئيسًا لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، متمنيًا له التوفيق في "مهمّته الجديدة الى جانب النيابة ورئاسة التكتُّل، آملاً تعزيز التعاون بين حزبي "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي". (الوكالة الوطنية)

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