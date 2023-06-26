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لبنان
إعتصام في البقاع الغربي رفضاً لغلاء فواتير الكهرباء
Lebanon 24
26-06-2023
|
09:43
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نفّذ رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الغربي وأصحاب الكسّارات والمعامل والمصانع والمحال التجارية وبرّادات التّفاح، اعتصامًا رمزيًّا أمام مكتب مؤسّسة كهرباء لبنان في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، اعتراضًا على غلاء الفواتير الكهربائية التي وصفوها بأنّها "صعبة على النّاس وأصحاب الاعمال"، وبخاصة ان المنطقة زراعية ونائية ولا يمكنها تحمّل هذا العبئ الكبير.
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وطالب رؤساء البلديات بأن تقوم الجهات المختصة" باعادة النظر بالفواتير، اي ثمانية سنتات وليس 27 سنتًا التي أقرتها وزارة الطاقة والغاء رسم بدل الساعة الغير مبرر".
وشدّد أصحاب الكسارات والمعامل والمصانع من جهتهم، على رفض التسعيرة الموصى بها من كهرباء لبنان، واعتبروها "ظالمة"، فلم يعد باستطاعتهم دفعها، لافتين إلى أن" نتيجة الظلم اللاحق علينا من كهرباء لبنان وفرضها تلك الفواتير الخيالية فضلاً عن بدل رسم الساعة، ستكون أمام اقفال هذه الكسارات والمصانع في المنطقة".
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