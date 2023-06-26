اقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. لهذا السبب

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قرارا قضى بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر. (الوكالة الوطنية)

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