اعتداء على عنصر امني في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مواطن سوري يُدعى "م.م" وعنصر في الجيش بالقرب من حلويات الطباع في منطقة حلبا، حيث أقدم الأول على الإعتداء على العنصر وضربه بعصا ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.وقد تولّى مسعفو الصليب الأحمر نقل الجريح إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج.وتمكنت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدَ عمليّة رصد ومتابعة من توقيف السوري وإحالته إلى القضاء المُختص لإجراء المُقتضى القانوني بحقه.