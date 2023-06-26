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لبنان

سائق سيارة يصطدم بعربة بائع السوس في صيدا

Lebanon 24
26-06-2023 | 10:45
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اجتاح سائق سيارة، عربة بائع السوس، بدوي س. عند الكورنيش البحري مقابل مركز فوج اطفاء مدينة صيدا. وأدى الحادث الى اصابته بكسور وتحطيم عربته، وتم نقله الى المستشفى للمعالجة.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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