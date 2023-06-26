سائق سيارة يصطدم بعربة بائع السوس في صيدا

اجتاح سائق سيارة، عربة بائع السوس، بدوي س. عند الكورنيش البحري مقابل مركز فوج اطفاء مدينة صيدا. وأدى الحادث الى اصابته بكسور وتحطيم عربته، وتم نقله الى المستشفى للمعالجة.

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