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لبنان

شقير بحث مع مسؤولة في وزارة الخارجية المدغشقرية في تنمية العلاقات

Lebanon 24
26-06-2023 | 10:19
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 استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مديرة المغتربين لدى وزارة الخارجية المدغشقرية جيسي رازافيزون يرافقها القائم بأعمال سفارة مدغشقر في السعودية شامارلي اندريان والقنصل الفخري لمدغشقر في لبنان محمد جوزو.
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وتم خلال اللقاء البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان ومدغشقر على مختلف المستويات.
 
وأكد شقير "إهتمام الهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مدغشقر من أجل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين".

ولفت الى ان "التعاون الإقتصادي في ما بين بلدينا لا يزال متواضعا، ولا بد من العمل لتحسينه خصوصا أن هناك مجالات وفرص واعدة في قطاعات عدة يمكن العمل عليها سويا"، مشددا على "ضرورة زيادة التبادل التجاري البيني وتسهيل دخول المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية الى أسواق مدغشقر".

من جهتها، أشادت رازافيزون بإهتمام شقير بتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وبالأفكار التي طرحها خلال الإجتماع، مبدية "إستعداد بلادها للقيام بكل ما يلزم للوصول الى الأهداف المرجوة".
 
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة مدغشقر، لوضع ركيزة متينة لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.

كما سلم شقير رازافيزون كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
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