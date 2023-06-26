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لبنان

الشيخ يزبك: إذا لم تجدوا الأفضل فعليكم قبول مرشحنا

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:44
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أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك "أولوية انتخاب رئيس الجمهورية للخروج من الفراغ".
 
 
وقال في احتفال في بعلبك: "لا نقبل بمشاريع تُفرض على لبنان من أجل استعباده، وإنما نريد الرئيس الذي ينتخب من أجل حماية الوطن، وليس للتفريط به".
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وأضاف: "أيّدنا انتخاب الوزير سليمان فرنجيه من منطلق قناعاتنا بمصلحة هذا الوطن، لأننا نرى بذلك حفظ هذا الوطن وكرامته".

وتابع: "ما زلنا ندعو إلى التفاهم على الرغم من أن البعض يقول كيف تنادون بالتفاهم وأنتم متمسكون بمرشحكم، وهنا نقول كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها ماذا سيجري، إذا جئتم بمن هو أفضل، عندها نحن حاضرون ضمن الأطر العامة، وإذا لم تجدوا الأفضل فعليكم قبول مرشحنا، فنحن من دعاة الحوار والتفاهم لأنه الأساس في بناء الوطن".
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