فيديو من "حزب الله" لعملية إسقاط طائرة إسرائيليّة.. شاهدوه الآن

نشر الإعلام الحربي في"حزب الله" اليوم، مقطع فيديو يوثق إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية، جنوبي البلاد.

ونشر مراسل قناة "المنار" مقطع الفيديو، كاشفاً التفاصيل، وعلق قائلاً: "أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان"، مضيفاً: "الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".

وأردف: "تُظهر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك"، متابعا: "مواصفات الطائرة المسيّرة: النوع: R - Copter 1000 الطول: 170 سم العرض: 200 سم، مزودة بكاميرتين عالية الجودة".