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لبنان

فيديو من "حزب الله" لعملية إسقاط طائرة إسرائيليّة.. شاهدوه الآن

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:08
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نشر الإعلام الحربي في"حزب الله" اليوم، مقطع فيديو يوثق إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية، جنوبي البلاد.
 
ونشر مراسل قناة "المنار" مقطع الفيديو، كاشفاً التفاصيل، وعلق قائلاً: "أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان"، مضيفاً: "الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".
وأردف: "تُظهر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك"، متابعا: "مواصفات الطائرة المسيّرة: النوع: R - Copter 1000 الطول: 170 سم العرض: 200 سم، مزودة بكاميرتين عالية الجودة".
 
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