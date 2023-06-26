Advertisement

لبنان

عمليات دهم للجيش في البقاع.. هذا ما تمّ ضبطه (صورة)

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1081618-638234011863075018.jpg
Doc-P-1081618-638234011863075018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 25 /6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة المرج – البقاع الغربي السوري (ش.ح.) لإقدامه على سرقة سيارات في بلدتي المرج ومجدل عنجر".
Advertisement


وتابع البيان: "كما دهمت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة البيرة – راشيا منزل المواطن (ر.ب.) لتورطه في إشكال، وأوقفته وضبطت عددًا من الأسلحة الحربية وكمية من الذخائر.


سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:56 | 2023-06-26
16:12 | 2023-06-26
15:54 | 2023-06-26
15:48 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website