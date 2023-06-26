عمليات دهم للجيش في البقاع.. هذا ما تمّ ضبطه (صورة)

Advertisement

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 25 /6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة المرج – البقاع الغربي السوري (ش.ح.) لإقدامه على سرقة سيارات في بلدتي المرج ومجدل عنجر".وتابع البيان: "كما دهمت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة البيرة – راشيا منزل المواطن (ر.ب.) لتورطه في إشكال، وأوقفته وضبطت عددًا من الأسلحة الحربية وكمية من الذخائر.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".