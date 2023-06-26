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لبنان

احتجاجاً على رفع التعرفة.. اعتصام أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:45
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نفذ رؤساء بلديات ومخاتير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاماً أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة، احتجاجاً على "تعرفة الكهرباء المرتفعة".
وفي كلماتٍ لهم، طالب عددٌ من المعتصمين بـ"إعادة النظر بتلك التعرفة التي تضرّ بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين"، وقال: "نحن بجانب الدولة لتؤمن حقوقها، لكن أن يكون ذلك بحق وليس بظلم".
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وأشار المعتصمون إلى أنّ تعرفة الكهرباء في أميركا تبلغ 18 سنتاً، في حين أن الحد الأدنى للأجور 36 ألف دولار سنوياً، وأضافوا: "أما في لبنان فتبلغ تعرفة الكهرباء 26 سنتاً، في حين يصل الحد الأدنى للأجور سنوياً إلى ألف دولار".
 
كذلك، فقد اعتبر رؤساء البلديات أن التعرف أثرت كثيراً على أصحاب المصالح وأصحاب الدخل المحدود أيضاً، مشيرين إلى أنّ مصالح عديدة أقفلت أبوابها لأن الكلفة عليها باتت أكثر من الإنتاج.
 
وفي الختام، شدّد المعتصمون على أنّ اعتصامهم تحذيري، وفي حال عدم التجاوب مع مطالبهم، ستتم دعوة الأهالي في المرة المقبلة إلى الاعتصام. 
 
 
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