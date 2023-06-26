أسعار اللحوم في لبنان تتخطّى المعقول.. الأرقام ناريّة مع "الأضحى"!

مع اقتراب حلول عيد الأضحى، تبدو الحركة خجولة في سوق المواشي ومحلات الجزارة في معظم مناطق لبنان، فيما يستفسر قليلون بين القصابين عن الأسعار هذا العام في زمن تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي الذي تشترى به المواشي المستوردة من الخارج والذي بلغ حدود مئة الف ليرة لبنانية في السوق السوداء.

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ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز عربيّة"، فقد وصل متوسط سعر الأضحية العام الماضي إلى 200 دولار أميركي (20 مليون ليرة)، بينما يبلغ هذا العام ما بين 250 و 300 دولار. كذلك، يبلغ سعر كيلو لحم الغنم في لبنان في الأيام العادية قرابة مليون و600 ألف ليرة لبنانية (حوالي 16 دولاراً ).



ووسط هذا الغلاء، عمدت كثير من العائلات إلى الاستغناء عن اللحوم الحمراء خلال أيام الشهر واستبدالها بالحبوب ولحم الدجاج نظراً لتدنّي ثمنها نوعاً ما مقارنة باللحوم.



حركة بلا بركة



يقول أبو فارس صاحب ملحمة في بلدة شبعا الجنوبية: "الأضاحي هذا العام غالية وسعر كيلو لحم الغنم من الأضحية يبلغ حوالي 6 دولارات، وهذا سعر مرتفع. وللإشارة، يبلغ سعر الأضحية إذا كان وزنها ما بين 45 و50 كيلوغراماً حوالى 300 دولار".



ويضيف: "في كل عام كنت أبيع حوالى 150 أضحية، وهذا العام اكتفى العديد من زبائني بالسؤال و البعض الآخر حجزوا عندي عدداً محدوداً من الأضاحي فقط".



ويتابع: "شراء الأضاحي وإطعامها لمدة أسبوع على الأقل وتجهيزها للذبح يوم العيد اصبح مكلفاً مع ارتفاع ثمن العلف والبنزين لنقلها، وهذا ما دفعني لعدم شراء الأضاحي هذا العام، وبرأيي أن الفئة الميسورة فقط من الزبائن هي فقط من ستضحي هذا العام فقط".



وفي المقابل، لم يجزم الجزار محمد زهرة جنوب شرق البلاد، بفتور حركة بيع الأضاحي في الأسبوع المقبل، لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية: "المكتوب يقرأ من عنوانه، والسوق "حركة بلا بركة".



وأضاف زهرة: "في مثل هذه الأوقات عادة يبدأ معظم التجار والجمعيات التي ترغب بأداء الأضاحي بحجز أضاحيها ودفع ثمنها مسبقاً لاستلامها في يوم العيد".



من جانبه، يقول الجزار محمد مرعي من مدينة صيدا جنوب البلاد لموقع سكاي نيوز عربية: "باتت المشاوي لمن استطاع ، الزبائن تسأل عن سعر كيلو المشاوي ولا تشتريه فكيف ستشتري الخروف؟.



ويتابع: "كنت أذبح أكثر من 500 أضحية فقط في اليومين الأولين من عيد الأضحى، وكانت بعض الجمعيات الأهلية تطلب مني تأمين أكثر من 300 أضحية لتوزيعها على المحتاجين".



ويوضح: "خلال العام الجاري انخفضت نسبة ذبح المواشي في سوق صيدا بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ كان عدد الذبائح يبلغ يومياً حوالي 1500 رأس من الخراف والماعز ، أما اليوم فلا يتجاوز 300 رأس فقط". (سكاي نيوز عربية)