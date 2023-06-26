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لبنان

قريباً.. هذا ما سيجري بين لودريان وأزعور

Lebanon 24
26-06-2023 | 13:15
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كشفت قناة "الجديد" أنّه من المرتقب عقد لقاء بين الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والمرشح الرئاسي جهاد أزعور خلال الأيام المقبلة.

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ويأتي هذا اللقاء عقب إعتذار أزعور عن الإجتماع مع لودريان في بيروت خلال الجولة التي قام بها الأخير في لبنان الأسبوع الماضي.

وبحسب القناة، فإن أزعور تلقى اتصالاً من السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو بشأن ترتيب لقاءٍ مع لودريان في بيروت، لكنّ الأول اعتذر عن الحضور بسبب ظروفٍ تتعلق بطبيعة عمله في صندوق النقد الدولي. وفي حينه، اتفق الطرفان على أن يزورَ أزعور باريس حين تحين له الفرصة للإجتماع مع لودريان. 

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