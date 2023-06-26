بالدولار.. هكذا ستُصبح أسعار الإنترنت في لبنان قريباً

عُلِم أنَّ بعض مُوزّعي الإنترنت أبلغوا زبائنهم مؤخراً بتسعيرتهم الجديدة للإنترنت اعتباراً من مطلع شهر تمّوز المقبل.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنَّ تكلفة الإنترنت ذات سرعة الـ5 ميغابت، ستكون بـ25 دولاراً فيما الإنترنت بسرعة الـ8 ميغابت سيكون بـ33 دولاراً. أما الإنترنت ذات سرعة الـ10 ميغابت فسيكون بـ36 دولاراً. وبحسب المعلومات، فإنَّ تكلفة الإنترنت ذات سرعة الـ5 ميغابت، ستكون بـ25 دولاراً فيما الإنترنت بسرعة الـ8 ميغابت سيكون بـ33 دولاراً. أما الإنترنت ذات سرعة الـ10 ميغابت فسيكون بـ36 دولاراً.



وقال أحد الموزّعين لـ"لبنان24" إنَّ تكلفة تأمين الإنترنت باتت باهظة جداً، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية لمحطات الإرسال ترتفع تدريجياً وسط "الدولرة" وغلاء أسعار القطع.