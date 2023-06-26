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لبنان

بالدولار.. هكذا ستُصبح أسعار الإنترنت في لبنان قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2023 | 13:52
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عُلِم أنَّ بعض مُوزّعي الإنترنت أبلغوا زبائنهم مؤخراً بتسعيرتهم الجديدة للإنترنت اعتباراً من مطلع شهر تمّوز المقبل.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ تكلفة الإنترنت ذات سرعة الـ5 ميغابت، ستكون بـ25 دولاراً فيما الإنترنت بسرعة الـ8 ميغابت سيكون بـ33 دولاراً. أما الإنترنت ذات سرعة الـ10 ميغابت فسيكون بـ36 دولاراً.

وقال أحد الموزّعين لـ"لبنان24" إنَّ تكلفة تأمين الإنترنت باتت باهظة جداً، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية لمحطات الإرسال ترتفع تدريجياً وسط "الدولرة" وغلاء أسعار القطع.

كذلك، فقد لفت إلى أنّ الكثير من المشتركين فضّلوا تقليص الباقات التي يستفيدون منها، ومثال على ذلك أن هناك عائلات فضلت الإنترنت ذات السرعات البطيئة قليلاً تجنباً لدفع مبالغ باهظة بالدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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