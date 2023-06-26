Advertisement

لبنان

ترقبوا ما ستشهده "صيرفة" خلال ساعات.. معلومة تهمّكم جداً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-06-2023 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1081659-638234113917562415.jpg
Doc-P-1081659-638234113917562415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رجَّحت مصادر مصرفيّة أن يشهد حجم التداول على منصة "صيرفة" ارتفاعاً بارزاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء تحويل الرواتب إلى المصارف من قبل وزارة المالية والبنك المركزي إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.
Advertisement

وقالت المصادر إنَّ بعضَ المصارف بدأ اعتباراً من هذا المساء تحضير كافة الأرضية التقنية الخاصة بسحوبات الرَّواتب، حيثُ تمّ ملأ الصرّافات الآلية بالدولارات من الفئات المُختلفة.

بموازاة ذلك، كشفت المعلومات أنَّ معظم شركات القطاع الخاص بدأت بتحويل رواتب موظفيها إلى المصارف اعتباراً من اليوم الإثنين، وتبيّن أن المصارف طلبت سيولة طائلة من الليرة تلبية لسحوبات تلك الرواتب باعتبار أنها لا تخضع للتعميم 161 الذي يسمح للمواطن بتقاضي "معاشه" بالدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-06-26
16:58 | 2023-06-26
16:56 | 2023-06-26
16:12 | 2023-06-26
15:54 | 2023-06-26
15:48 | 2023-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website