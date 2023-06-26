ترقبوا ما ستشهده "صيرفة" خلال ساعات.. معلومة تهمّكم جداً

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وقالت المصادر إنَّ بعضَ المصارف بدأ اعتباراً من هذا المساء تحضير كافة الأرضية التقنية الخاصة بسحوبات الرَّواتب، حيثُ تمّ ملأ الصرّافات الآلية بالدولارات من الفئات المُختلفة.بموازاة ذلك، كشفت المعلومات أنَّ معظم شركات القطاع الخاص بدأت بتحويل رواتب موظفيها إلى المصارف اعتباراً من اليوم الإثنين، وتبيّن أن المصارف طلبت سيولة طائلة من الليرة تلبية لسحوبات تلك الرواتب باعتبار أنها لا تخضع للتعميم 161 الذي يسمح للمواطن بتقاضي "معاشه" بالدولار.