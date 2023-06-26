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لبنان

من وهاب.. كلامٌ بارز جداً عن الحريري وقائد الجيش

Lebanon 24
26-06-2023 | 15:41
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كشفَ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب أنهُ يقوم بوساطة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على أكثر من صعيد واتجاه، مشيراً إلى أن الأمور ما زالت معقدة في الملف الرئاسي وتتطلب وقتاً كثيراً.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، اليوم الإثنين، رأى وهاب أنه لا خيارإلّا بالتفاهم بين باسيل ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية، معتبراً أن "مصلحة لبنان تكمن باستمرار تحالف الوطني الحر مع حزب الله"، وأضاف: "إن نواب التغيير الذين صوتوا للمرشح الرئاسي جهاد أزعور، جرّتهم السفارات من آذانهم إلى ذاك الخيار وقد ساروا باتجاهه مثل القطط".
مع هذا، فقد ذكر وهاب أنّ القطريين يعملون بالتنسيق مع الأميركيين لوصول قائد الجيش جوزاف عون إلى سُدة الرئاسة، لافتاً إلى أن المصريين ينخرطون على الخط نفسه، وقال: "مع كل ذلك، فإن هذا الأمر يتطلبُ حواراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش". 
وضمن حديثه، رأى وهاب أنّ العلاقة بين السعودية و"القوات اللبنانية" ليست جيدة بعدما تبين أنّ الأخيرة بالغت بالتحريض على الرئيس سعد الحريري، وأضاف: "أنا متأكد بأنّ الأخر سيكون ضمن المعادلة المقبلة".
 
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