"مسؤولٌ حزبي" بقبضة "مخابرات الجيش".. من هو؟

أفادت معلومات أمنيّة عن توقيف مخابرات الجيش أحد المسؤولين في الحزب السّوري القومي الإجتماعيّ ويُدعى "ع.ع."، وذلك على خلفية الإشتباه به بتخبئة وتهريب مُطلقي النار خلال الإشكال الذي حصل في عين كفرزبد، والذي قُتل فيه المؤهل أول "م.س." وأصيب شقيقه رئيس البلدية "ب.س."..

Advertisement

في المُقابل، قالت مصادر "لبنان24" إنه لا علاقة للحزب السوري القومي بهذا الملف على الإطلاق، موضحةً أنّ "التوقيف جاء على خلفيّة الإستماع إلى إفادة الموقوف كشاهدٍ في حادثةٍ فرديّة".