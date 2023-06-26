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لبنان

"مسؤولٌ حزبي" بقبضة "مخابرات الجيش".. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2023 | 15:45
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أفادت معلومات أمنيّة عن توقيف مخابرات الجيش أحد المسؤولين في الحزب السّوري القومي الإجتماعيّ ويُدعى "ع.ع."، وذلك على خلفية الإشتباه به بتخبئة وتهريب مُطلقي النار خلال الإشكال الذي حصل في عين كفرزبد، والذي قُتل فيه المؤهل أول "م.س." وأصيب شقيقه رئيس البلدية "ب.س."..
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في المُقابل، قالت مصادر "لبنان24" إنه لا علاقة للحزب السوري القومي بهذا الملف على الإطلاق، موضحةً أنّ "التوقيف جاء على خلفيّة الإستماع إلى إفادة الموقوف كشاهدٍ في حادثةٍ فرديّة". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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