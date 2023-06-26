أسعد حردان في سوريا.. وهذا ما فعلهُ (صورة)

قدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان على رأس وفد مركزي واجب العزاء بالراحل العماد علي عيسى دوبا في دمشق.

وضمّ الوفد القومي إلى جانب رئيس الحزب، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وأعضاء مجلس العمُد الوزيرة د. ديالا بركات، عضو مجلس الشعب نهاد سمعان، عضو مجلس الشعب د. أحمد مرعي، طارق الأحمد، ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي وأعضاء المجلس الأعلى: أمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، د. جورج جريج، منفذ عام دمشق د. مجد كيالي وعدد من المسؤولين.

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وعبّر رئيس الحزب عن أصدق مشاعر المواساة بوفاة العماد علي عيسى دوبا، الذي تفانى في خدمة سوريا.