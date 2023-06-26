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لبنان

في الجنوب.. حادثة دهس تطالُ مواطناً وحالته خطيرة!

Lebanon 24
26-06-2023 | 16:12
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تعرّض أحد الشبان لحادث دهسٍ على طريق مرجعيون، مساء اليوم الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
وبحسب المعلومات، فقد وُصفت حالة الشاب بالخطيرة نظراً إلى تعرضه لضربةٍ على الرأس، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة. 
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