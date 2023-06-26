عبر السياحة.. وزيرٌ يعلن كم سيدخل لبنان هذا الصيف من دولارات!

أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أن عدد السيّاح الذي سيتدفق إلى لبنان سيكون مشابها للعام السابق، متوقعاً أن تصل الإيرادات المالية إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال فصل الصيف.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، الإثنين، قال نصار: "نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية".

وتابع: "ما نتميز به في لبنان هو وجود مختلف الأسعار والخيارات. كذلك، فإنّ بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصاً في المناطق النائية، ولتنظيم القطاع، قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة".

أما عن التذاكر، فقال: "هناك 17 شركة تبيع تذاكر منخفضة الاسعار، ونتبع سياسة الـ "Open sky" ولكن اللبناني يفضّل أن يأتي إلى لبنان في الميدل أيست".



ومع الحملات السياحية المنتشرة، أوضح نصار أنها تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل ذاتي، ما اعطى نتيجة رائعة خصوصاً وأن القناصل والسفراء ساعدوا بالترويج.



