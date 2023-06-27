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لبنان

حميه بحث مع صليبا في حماية الاملاك العمومية البحرية

Lebanon 24
27-06-2023 | 04:52
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التقى وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بالنائبة الدكتورة نجاة عون صليبا، وتم البحث في كيفية حماية الاملاك العمومية البحرية من التعديات وبخاصة سكة الحديد، وكذلك في الإجراءات التي تتخذها الوزارة في كيفية الحفاظ على البيئة والشاطئ البحري الممتد من الناقورة حتى العريضة.
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