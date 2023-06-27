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لبنان

جميل السيّد: "خذوه معكم الى المقابر"

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:02
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"لبنان الجديد اليوم!
اي رئيس مسيحي للجمهورية يجب أن يحظى بتأييد قوى سياسية طائفية مسيحية،
وأي رئيس لمجلس النواب يجب ان يحظى بتأييد قوى سياسية طائفية شيعية،
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وأي رئيس لمجلس الوزراء يجب ان يحظى بتأييد قوى سياسية طائفية سنّية!!
هكذا هو الوضع اليوم،
اذن لماذا تتحدثون عن دستور غير موجود إلا بالشكل وعن إنتخابات فولكلورية وتصويت سخيف في مجلس النوّاب؟!
خليها عالمفضوح،
وبلا تمثيلية الدستور والإنتخابات والتصويت والحكومات والثقة والتعيينات،
خلّي كل طائفة تعيّن رؤساء جمهوريتها ومجلسها النيابي وحكومتها،
وخلّي كل زعيم من هؤلاء يعيّن من طائفته الوزراء والقضاة والضباط وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة والمدراء والسفراء وحتى نواطير الأحراج والحُجّاب…
إذا كان هذا هو لبنانكم،
لبنان دولة الزعماء المسيحيين والمسلمين الذين لم يشبعوا تدميراً للدولة وإفقاراً للناس وتهجيراً لكل متعلّم او مهنيّ ناجح،
فخذوه معكم الى المقابر…"
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