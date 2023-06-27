إحداها قريبة من لبنان.. 3 مُدن عربية غير مُلائمة للسكن والعيش!

تبوَّأت مدينة فيينا للمرة الرابعة في 5 أعوام صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، في مؤشر "ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت" السنوي حول المدن الملائمة للعيش، الذي نُشر قبل أيام.

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في المقابل، بقيت دمشق في المرتبة الأخيرة (173) من حيث جودة العيش، سبقتها طرابلس الليبية (172)، ومن ثم الجزائر العاصمة في المرتبة الـ 171.

وفي ما يلي قائمة بأكثر مدن العالم مُلاءمة للعيش في الـ2023 (من أصل 173 دولة):

1- فيينا (النمسا) - المرتبة 1

2- كوبنهاغن (الدنمارك) - المرتبة 2

3- ملبورن (أستراليا) - المرتبة 3

4- سيدني (أستراليا) - المرتبة 4

5- فانكوفر (كندا) - المرتبة 5

6- زيورخ (سويسرا) - المرتبة 6

7- جنيف (سويسرا) - المرتبة 7

8- تورونتو (كندا) - المرتبة 8

9- أوساكا (اليابان) - المرتبة 9

10- أوكلاند (نيوزلندا) - المرتبة 10

قائمة بأقل مدن العالم ملاءمة للعيش في العام 2023 (من أصل 173 دولة):

1- كييف (أوكرانيا) - المرتبة 165

2- دوالا (الكاميرون) - المرتبة 166

3- داكا (بنغلادش) - المرتبة 167

4- بورت موريسبي (غينيا) - المرتبة 168

5- كراتشي (باكستان) - المرتبة 169

6- لاغوس (البرتغال) - المرتبة 170

7- الجزائر (الجزائر) - المرتبة 171

8- طرابلس (ليبيا) - المرتبة 172

9- دمشق (سوريا) - المرتبة 173

(العربي الجديد)