المطران ضاهر هنأ بعيد الاضحى: يحمل معاني التضحية والعطاء

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تقدم رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر من اللبنانيين بعامة، والمسلمين بخاصة، في بيان "بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، راجيا من الله ان يحمل هذا العيد المبارك "راحة البال والبحبوحة والازدهار للبنان وشعبه، لاسيما ان عيد الاضحى يحمل معاني التضحية والعطاء".وقال:" كنا نأمل ان نستقبل العيد مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، ليضعا معا حدا للانهيار الحاصل في البلاد على الصعد كافة، ويعطيا الطمأنينة للبنانيين، متمنيا أن "تعود الأعياد، وأن تتحسن الأوضاع في لبنان، وتعود البلاد الى سابق عهدها، وطن السلام والامان والمحبة والازدهار والاستقرار".