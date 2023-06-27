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لبنان

كركي استقبل مسؤولاً في "حزب الله"... ماذا بحثا؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:18
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، مسؤول وحدة النقابات في "حزب الله" هاشم سلهب مع معاونه علي ياسين ، حيث تم عرض أوضاع الضمان الاجتماعي بشكل عام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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كما تم التطرق الى التقديمات التي يؤمنها للمضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني تقريبا. 
 
وتوافق المجتمعون، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، على "ضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وخاصة لجهة تعزيز التقديمات الصحية والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة ضمن الأطر التالية: 

- اعتبار الصندوق حاجة وطنية جامعة يجب المحافظة عليها وتفعيل دوره وخدماته، وبالتالي إعتباره خطا أحمر يحظرالمساس به.
 
- العمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون أداء الصندوق لدوره الريادي على الصعيد الاجتماعي ككل.
 
- العمل على تأمين ما يلزم لزيادة التقديمات الصحية، سيما الاستشفائية والطبية والدوائية، وكذلك التعويضات العائلية ومعالجة مسألة تآكل القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة من خلال اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية  في مجلس النواب   و/ أو اقرار النظام الموقت الذي انجزته ادارة الصندوق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  بناء لطلب وزير العمل مصطفى بيرم.
 
وفي الختام، أمل المجتمعون، "تضافر الجهود كافة للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي لكي تلعب الدور الذي رسمه لها القانون كصمام آمان اجتماعي في لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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