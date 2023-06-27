هل رفض نصرالله والأسد لقاء باسيل؟ "التيار" يكشف ويُجيب

علّق "التيار الوطني الحر" في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، على ما قيل من معلومات عن رفض موعدين طلبهما رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، الأول من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله فيما الثاني من الرئيس السوري بشار الأسد.

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