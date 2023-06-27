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لبنان

هل رفض نصرالله والأسد لقاء باسيل؟ "التيار" يكشف ويُجيب

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:17
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علّق "التيار الوطني الحر" في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، على ما قيل من معلومات عن رفض موعدين طلبهما رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، الأول من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله فيما الثاني من الرئيس السوري بشار الأسد.
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وأكد "التيار" أنّه لا صحة لتلك المعلومات على الإطلاق، معتبراً أنها تهدفُ إلى التشويش على التيار الوطني الحر ورئيسه، وختم: "لا الطلب حصل ولا تمّ الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة".
 
 
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