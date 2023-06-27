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أدى إنحراف" جيت سكي" عن مسارها على شاطىء بلدة البوار كان يقودها شاب وهو بحال السكر الشديد إلى إجتياحها الشاطىء الذي كان يعج برواد البحر، وصدمت الطفل شربل فضول 5 سنوات الذي أصيب بكسور في الجمجمة ووالده بسكال في العقد الرابع إصابته حرجة.وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني التي قدمت للطفل ووالده الإسعافات الأولية اللازمة ونقلتهما الى مستشفى البوار الحكومي وهما لليوم الثاني على التوالي بحال حرجة، وقد أوقف سائق الجيت سكي بناء لإشارة القضاء المختص.