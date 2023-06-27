Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية تتقدم عالميًّا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1081862-638234668809264678.jpeg
Doc-P-1081862-638234668809264678.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع تصنيف الجامعة اللبنانية على المستوى العالمي بحسب تقرير مؤسسة QS لعام 2024، لتحتل المرتبة 577 عالميّا بعدما كانت في الفئة 601 – 650 جامعة عام 2023.
ومن بين سبع جامعات لبنانية تم تقييمها في تصنيف QS العالمي لعام 2024، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى محليًّا على مستوى مؤشر السمعة المهنية/أي رأي جهات العمل، والمرتبة الثانية محليًّا على مستوى السّمعة الأكاديمية.
Advertisement
ولفت تقرير QS إلى أهمية مجموعة من الاختصاصات التي تغطيها كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية وأبرزها العلوم الطبية والطبيعية والهندسية والتكنولوجية والاجتماعية وعلوم الإدارة والفنون والإنسانيات.
 

واستندت نتائج تقرير QS الصادر حديثًا إلى جملة من المعايير أبرزها السمعة المهنية والسمعة الأكاديمية ونسبة الطلاب والأساتذة الأجانب. 
وكانت الجامعة اللبنانية قد صًنّفت بين أوّل مئة جامعة عالمية (51 - 100) والأولى محليًّا في اختصاص الهندسة البترولية وبين أول مئة وخمسين جامعة عالمية (101 - 150) والأولى محليًّا في اختصاصَي الصيدلة والعلوم الدوائية، وذلك استنادًا إلى تقرير مؤسسة QS على مستوى الاختصاصات لعام 2023.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2023-06-27
19:00 | 2023-06-27
18:00 | 2023-06-27
17:30 | 2023-06-27
17:06 | 2023-06-27
16:56 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website