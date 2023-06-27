الجامعة اللبنانية تتقدم عالميًّا.. اليكم التفاصيل

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لبنان
الجامعة اللبنانية تتقدم عالميًّا.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
27-06-2023
|
05:47
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ارتفع تصنيف الجامعة اللبنانية على المستوى العالمي بحسب تقرير مؤسسة QS لعام 2024، لتحتل المرتبة 577 عالميّا بعدما كانت في الفئة 601 – 650 جامعة عام 2023.
ومن بين سبع جامعات لبنانية تم تقييمها في تصنيف QS العالمي لعام 2024، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى محليًّا على مستوى مؤشر السمعة المهنية/أي رأي جهات العمل، والمرتبة الثانية محليًّا على مستوى السّمعة الأكاديمية.
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ولفت تقرير QS إلى أهمية مجموعة من الاختصاصات التي تغطيها كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية وأبرزها العلوم الطبية والطبيعية والهندسية والتكنولوجية والاجتماعية وعلوم الإدارة والفنون والإنسانيات.
واستندت نتائج تقرير QS الصادر حديثًا إلى جملة من المعايير أبرزها السمعة المهنية والسمعة الأكاديمية ونسبة الطلاب والأساتذة الأجانب.
وكانت الجامعة اللبنانية قد صًنّفت بين أوّل مئة جامعة عالمية (51 - 100) والأولى محليًّا في اختصاص الهندسة البترولية وبين أول مئة وخمسين جامعة عالمية (101 - 150) والأولى محليًّا في اختصاصَي الصيدلة والعلوم الدوائية، وذلك استنادًا إلى تقرير مؤسسة QS على مستوى الاختصاصات لعام 2023.
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