الجامعة اللبنانية تتقدم عالميًّا.. اليكم التفاصيل

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ارتفع تصنيف الجامعة اللبنانية على المستوى العالمي بحسب تقرير مؤسسة QS لعام 2024، لتحتل المرتبة 577 عالميّا بعدما كانت في الفئة 601 – 650 جامعة عام 2023.ومن بين سبع جامعات لبنانية تم تقييمها في تصنيف QS العالمي لعام 2024، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى محليًّا على مستوى مؤشر السمعة المهنية/أي رأي جهات العمل، والمرتبة الثانية محليًّا على مستوى السّمعة الأكاديمية.ولفت تقرير QS إلى أهمية مجموعة من الاختصاصات التي تغطيها كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية وأبرزها العلوم الطبية والطبيعية والهندسية والتكنولوجية والاجتماعية وعلوم الإدارة والفنون والإنسانيات.