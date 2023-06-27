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لبنان

لا أموال للمواطنين... عطل يُصيب "ويستر يونيون" في لبنان (صورة)

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:45
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طرأ عطل في برنامج تحويل الاموال الخاص بـ"ويستر يونيون" في لبنان، وتوقفت المكاتب عن دفع الأموال للمواطنين المحوّلة من الخارج.
 
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ويستر يونيون

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