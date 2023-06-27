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لبنان

نقابة عمال صناعة الأحذية والجلود: لإقرار السلم المتحرك للأجور

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:15
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ناشدت نقابة عمال صناعة الأحذية والجلود في بيان، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ولجنة المؤشر "إقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بمؤشر غلاء المعيشة شهريا أو فصليا على أبعد تقدير، وذلك بعد تعديل الرواتب الى ما كانت عليه قبل 17 تشرين 2019 وهو ما طرحه ويطالب به الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) وهو الاتحاد الذي تم استبعاده عن لجنة المؤشر".
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ودعا المجلس عمال صناعة الأحذية الى "التكاتف وتشكيل لجان نقابية وعمالية في المصانع ورفع الصوت عاليا والالتفاف حول نقابتهم ومجلسها التنفيذي والمشاركة في التحركات المطلبية والعمالية التي يدعو اليها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لأنه الطليعي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة اللبنانية، رافعا شعار المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي".

ختم:" لا خيار أمام شعبنا إلا إعلان العصيان المدني الشامل على امتداد كل الوطن وساحاته ولن يموت حق وراءه مطالب".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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