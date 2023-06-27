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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع غسان عطالله

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:22
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 التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب غسان عطالله، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الساحة الداخلية.
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