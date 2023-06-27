وزير الدفاع عرض الاوضاع مع غسان عطالله

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب غسان عطالله، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الساحة الداخلية.

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