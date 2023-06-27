الجيش يُوقف قتلة المواطن مروان سركيس

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 26/ 6/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش السيد علي – الهرمل المواطن (ج.س.) ونجله (ع.س.) لإطلاقهما النار بتاريخ 21-6-2023 على المواطن مروان سركيس في بلدة كفرزبد ما أدى إلى مقتله.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.