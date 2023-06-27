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لبنان

الجيش يُوقف قتلة المواطن مروان سركيس

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:28
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صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 26/ 6/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش السيد علي – الهرمل المواطن (ج.س.) ونجله (ع.س.) لإطلاقهما النار بتاريخ 21-6-2023 على المواطن مروان سركيس في بلدة كفرزبد ما أدى إلى مقتله.
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بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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