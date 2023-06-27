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لبنان

تحذير للسائقين.. ماذا حصل على طريق البترون؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:31
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في البترون عن تسرب مادة المازوت على طريق البترون باتجاه بلدة إده وتحذير للسائقين من الانزلاقات وحوادث السير.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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تسرب

مازوت

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