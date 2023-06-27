سليمان فرنجيه عرض مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعمل المنظمة

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استقبل رئيس تيار "المرده"سليمان فرنجيه في منزله في بنشعي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، سيمون كازابيانكا إيشليمان، ونائبة رئيسة البعثة باسمة طباجة، في حضور الدكتور جان بطرس.وتم خلال الاجتماع عرض العمل الذي تقوم به المنظمة في لبنان، وقراءة للواقع اللبناني ومناقشة الحلول المرجوة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.