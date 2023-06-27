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لبنان

سليمان فرنجيه عرض مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعمل المنظمة

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:44
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استقبل رئيس تيار "المرده"سليمان فرنجيه في منزله في بنشعي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، سيمون كازابيانكا إيشليمان، ونائبة رئيسة البعثة باسمة طباجة،  في حضور الدكتور جان بطرس.
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وتم خلال الاجتماع عرض العمل الذي تقوم به المنظمة في لبنان، وقراءة للواقع اللبناني ومناقشة الحلول المرجوة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.

 
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