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لبنان

في وضح النهار... ​ضربوه وأطلقوا النار عليه!

Lebanon 24
27-06-2023 | 06:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 أشخاص قاموا بضرب المدعو "ج.ص"، وأطلقوا النار عليه، وأصابوه في فخذه، وسلبوه أمواله في شارع الحرية، في طرابلس، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
 
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