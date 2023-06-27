في وضح النهار... ​ضربوه وأطلقوا النار عليه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 أشخاص قاموا بضرب المدعو "ج.ص"، وأطلقوا النار عليه، وأصابوه في فخذه، وسلبوه أمواله في شارع الحرية، في طرابلس، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

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